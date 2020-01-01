Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Роскомнадзор заблокировал пермское интернет-издание «Звезда» Редакция не знает, какие именно материалы вызвали недовольство надзорного органа Поделиться Поделиться Твитнуть

Как рассказал редактор интернет-журнала «Звезда» (zvzda.ru) Степан Хлопов, сайт перестал работать 6 марта в 06:00. По словам руководителя журнала, управление Роскомнадзора по Пермскому краю оправило в адрес хостинга издания сообщение, что сайт содержит запрещённый контент, и приложило ссылку на главную страницу «Звезды». Какой именно материал вызвал недовольство надзорного органа, в редакции журнала затрудняются определить.

При этом в блоклисте Роскомнадзора значится, что ограничения были применены к «Звезде» ещё 24 февраля.





В ближайшее время руководство «Звезды» намерено связаться с Роскомнадзором, чтобы узнать, какие именно материалы признаны содержащими запрещённый контент.

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