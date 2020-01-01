В Прикамье за сутки выявлено 2 526 новых случаев коронавируса Выздоровели 7 тыс. пациентов, скончались 17 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Прикамье за минувшие сутки выявлено 2 526 новых случаев коронавируса.

Выздоровели 7 008 пациентов, госпитализированы 206 местных жителей, скончались 17 человек.

Всего в крае с начала пандемии зарегистрировано 334 973 случаев COVID-19, выздоровели 290 тыс. человек, скончались 8 437.

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