Елена Синица Системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России Транзакции по картам этих платёжных систем не будут доступны за рубежом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Платёжные системы Visa и Mastercard приостанавливают работу в России. Об этом сообщается на их сайтах.

«Все транзакции, инициированные с помощью карт Visa, выпущенных в России, больше не будут работать за пределами страны. Любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации», — говорится в сообщении Visa.





Аналогичная ситуация и с картами платёжной системы Mastercard.





«Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая карта Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских торговых точках или банкоматах», — говорят в компании.

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