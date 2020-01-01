Елена Синица МЧС: в Пермском крае ожидается аномально холодная погода В регионе может похолодать до -32 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ЦГМС 6 марта местами по северу, 7-11 марта по всей территории Пермского края ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщают в краевом МЧС.

Поясняется, что среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов и более ниже климатической нормы. В период с 8 по 10 марта в горах и низинах ожидается мороз -32…-30° С°.

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