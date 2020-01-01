Елена Синица

Пермское головное отделение Сбербанка возглавит Анна Салеева

Сейчас она занимает должность управляющей Мордовским отделением

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Анна Салеева

Фото: mordovmedia.ru

Пермское головное отделение Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» возглавит Анна Салеева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как сообщает издание, сейчас она занимает должность управляющей Мордовским отделением Сбербанка.

Напомним, ранее руководителем Пермского отделения Сбербанка был Константин Подвальный. С 1 февраля он занимает должность директора дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» ПАО.

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