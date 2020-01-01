Елена Синица Руководитель Пермского отделения Сбербанка Константин Подвальный покинул пост И.о. управляющего назначен Евгений Плаксин Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель Пермского головного отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Константин Подвальный покинул пост. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу банка, с 1 февраля он занимает должность директора дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» ПАО.

Также сообщается, что исполняющим обязанности управляющего пермским отделением назначен его заместитель Евгений Плаксин.





В пресс-службе также добавили, что в роли управляющего Пермским отделением Константину Подвальному совместно с командой «удалось успешно реализовать ключевые проекты и инициативы в направлении развития цифрового государства в таких сферах как транспорт, здравоохранение, образование».





Помимо этого, большое внимание уделялось вопросам экологии, поддержки инклюзивных образовательных программ, профориентации школьников.

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