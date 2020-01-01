«Молот» выбыл из борьбы за кубок Петрова Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты пермского «Молота» уступили в шестом матче серии плей-офф «Торосу» в Нижнекамске 1:4. Единственную шайбу в пермской команде забросил в первом периоде Алексей Шубин.

Счет в серии до четырех побед одной из команд стал 4:2 в пользу команды из Башкирии. Таким образом подопечные Альберта Логинова покидают турнир, а «Торос» продолжает борьбу за кубок Петрова.

Напомним, что в этом году «Молот» занял регулярном чемпионате ВХЛ восьмое место и впервые за последние четыре года вышел в плей-офф.













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