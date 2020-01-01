За прошедшие сутки COVID-19 выявлен в 37 территориях Прикамья
По-прежнему самое большое число заболевших фиксируется в Перми
Как сообщили в Роспотребнадзоре, 2963 новых случая коронавируса, подтверждённых в Пермском крае за минувшие сутки, выявлены в 37 территориях.
По-прежнему самое большое число заболевших фиксируется в Перми — 1175. На втором месте Чусовской городской округ (291), на третьем — Краснокамский ГО (192).
Далее следуют Лысьвенский (159), Добрянский (146) и Нытвенский (128) городские округа.
В Пермском муниципальном районе заболел 121 человек, в Кунгурском муниципальном округе — 105, в Очёрском ГО — 100.
Меньше всего заболевших — по одному — зафиксировано в Кудымкаре, Оханском и Карагайском округах.
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