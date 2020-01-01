Елена Синица В магазинах «Пятёрочка» ограничили большие закупки сахара Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ряде регионов магазины сети «Пятёрочка» ограничивают большие закупки сахара. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ритейлера X5 Group.

В пресс-службе пояснили, что сейчас в некоторых территориях наблюдается резкий рост спроса на сахар. По данным ретейлера, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать сахар для поставок в торговые сети.

Это повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года, добавили в пресс-службе.

«Х5 ведёт поиск решения для обеспечения непрерывных поставок сахара в магазины торговых сетей. Для того чтобы сахар постоянно был на полках, в торговой сети «Пятёрочка» в ряде регионов магазины ограничивают большие закупки сахара. Подобная временная мера позволит нормализовать ситуацию в условиях достаточных запасов и обеспечить покупателей сахаром в необходимых объёмах», — прокомментировали в X5 Group.

Также в пресс-службе сообщили, что при резком росте спроса и признаках спекуляции в отношении других товаров распространят подобную меру на другие категории и торговые сети Х5.

«По опыту предыдущих ажиотажных всплесков мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется», — заключили в Х5.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ретейлер «Ашан» рекомендовал некоторым магазинам сети ограничить продажу в розницу социально значимой продукции в одни руки.

При этом в компании добавили, что проблем с запасами продукции у них нет.

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