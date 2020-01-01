Ленинский район Перми возглавит Александр Русанов К обязанностям он должен приступить 14 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский район Перми возглавит Александр Русанов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Русанов в настоящее время является исполнительным директором Совета муниципальных образований Пермского края. К новым обязанностям он должен приступить 14 марта.

Напомним, должность главы Ленинского района освободилась после увольнения Александра Козенкова 28 февраля. Отмечалось, что глава Перми Алексей Дёмкин неоднократно указывал Козенкову на плохое качество уборки снега в центре города.

С 1 марта обязанности главы администрации Ленинского района исполняет первый замглавы Денис Курышев.

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