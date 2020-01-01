Елена Синица В Пермском крае похолодает до −21° Также возможны порывы ветра до 18 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресение, 6 марта марта ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег. Также возможна метель. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Также сообщается, что ветер будет северный до 8—13 м/с, ночью и утром в отдельных районах возможны порывы до 18 м/с.





Уточняется, что местами по северу будет аномально холодная погода. Температура воздуха ночью будет достигать −15…−10°, при прояснениях — до −21…−16°, днём −12…−7°, по северу в отдельных районах до −17°.

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