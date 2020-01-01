Отменён чартерный рейс из Перми в Шарм-эш-Шейх Причины не уточняются Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 4 марта, был отменён чартерный рейс авиакомпании «Северный ветер» в Шарм-эш-Шейх (Египет). Эту информацию подтвердили в аэропорту Большое Савино. Причины отмены не уточняются.

Источники в турбизнесе Пермского края предполагают, что это решение связано с отказом туроператора Pegas Touristik до 28 марта 2022 года обслуживать туры по всем направлениям, за исключением Турции. Считается, что по заказу этого туроператора осуществлялся отменённый чартер из Перми.

Напомним, что помимо Pegas Touristik ещё несколько крупных туроператоров сократили полётные программы за рубеж.

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