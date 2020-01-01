Мария Сыропятова Туры на паузе Туроператоры начали сокращать полётные программы за рубеж Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Три крупнейших российских туроператора Pegas Touristik, Coral Travel и Sunmar приостановили до 28 марта 2022 года отправку туристических групп почти по всем направлениям.

В качестве исключения Pegas Touristik пока продолжает полёты в Анталью. Туристам, которые ранее забронировали недоступное теперь направление, предоставлена возможность перебронировать тур по актуальным ценам.

Другой крупный туроператор «Библио-Глобус», наоборот, принял решение приостановить выполнение туров в Турцию. Пока до 8 апреля 2022 года. Поездки предлагается перенести на период после 9 апреля.

Это произошло на фоне сообщений об аннулировании страховок у российских авиакомпаний по требованию ЕС и изъятии по этой причине самолётов лизингодателями. Три самолёта Boeing 737 потеряла по этой причине авиакомпания «Победа», по одному — авиакомпании «Северный ветер» и S7.

В итоге авиакомпания S7 заявила, что отменяет все международные рейсы с 5 марта.

Пока прямые авиаперелёты из Перми запланированы в Анталью (с 3 апреля) авиакомпаниями «Икар» и «Азур Эйр». Этими же авиакомпаниями можно слетать в Дубай (ОАЭ). «Азур Эйр» также продолжает летать в египетскую Хургаду. Кроме того, авиакомпания «Победа» продолжает регулярно летать из Перми в Стамбул.

Сложности лизинга

Эксперты говорят, что в сложившейся ситуации все туроператоры могут начать сокращать направления зарубежного отдыха.

«Большая часть самолётов у туроператоров в лизинге, — отмечает директор турфирмы «Золотой лев» Елена Фенько. — Туроператоры не могут рисковать парком своих самолётов, поэтому и приостанавливают авиаперелёты, надеясь, что правительство найдёт какой-то выход из ситуации. Например, можно попробовать найти замену части потерянных самолётов в Азии».

По мнению Елены Фенько, таким образом турбизнес страхует себя от ненужных расходов и убытков в ситуации падения спроса и уменьшения финансовых возможностей россиян.

По мнению директора турфирмы «Бутик путешествий» Ольги Швецовой, пока ситуация говорит о том, что туроператоры просто берут небольшую паузу.

«Традиционно в этот период спрос на туры небольшой, даже в Анталью и на египетские курорты, — отмечает Ольга Швецова. — В это время года у туроператоров выбор — либо отправлять пустые самолёты, либо снижать цены. А в этой ситуации, конечно, они, скорее, идут по пути сокращения ненужных расходов. Тем более что туристы сейчас разделены на два лагеря. Есть те, кто побаивается лететь куда-либо, а есть и те, кто отправляется в путешествие как в последний раз».

При этом, по мнению Ольги Швецовой, российские направления сейчас по-прежнему пользуются спросом.

Исполнительный директор турфирмы «Отправкин» Татьяна Пустобаева обращает внимание, что сейчас туроператоры предлагают перенос туров с доплатой по новому курсу.

«Непонятно, на каком основании они оставляют средства на депозите, — отмечает Татьяна Пустобаева. — Если не будет специального постановления правительства, которым туроператоры защищались во время пандемии, то это может привести к тому, что клиенты массово пойдут в суды. И помимо возврата стоимости, туроператорам нужно будет ещё выплачивать штрафы».

По мнению Татьяны Пустобаевой, в случае этого сценария развития событий многие туроператоры и турагентства могут не выжить.

Цены

В пермских турагентствах говорят, что стоимость авиаперелётов и туров сейчас существенно выросла — минимум на треть.

«Цены на авиабилеты привязаны к курсу валют, поэтому неудивительно, что они выросли, так же как и стоимость туров в целом, — отмечает Татьяна Пустобаева. — Например, раньше авиабилеты в Стамбул и обратно обходились в 15 тыс. руб., теперь это примерно 30—40 тыс. руб.».

Также Татьяна Пустобаева обращает внимание, что Стамбул пользуется повышенным спросом. Причина в том, что «застрявшие» из-за отменённых рейсов туристы используют это направление для самостоятельного возвращения в Пермь и другие российские города.

По мнению Ольги Швецовой, сейчас туристам нет смысла паниковать или принимать какие-то срочные решения.

«Сейчас туроператоры поднимают стоимость туров по два-три раза в день, — отмечает Ольга Швецова. — Иногда с запасом к растущему курсу рубля. Поэтому тем, кто не проплатил до конца забронированный тур, лучше просто успокоиться и наблюдать за ситуацией. Далеко не все будут готовы лететь на отдых за такие деньги».

По мнению Ольги Швецовой, сейчас мало кто покупает тур сразу, поэтому отмену тура лучше сделать перед сроком аннуляции по договору. В этом случае потери будут небольшими. Если же ситуация нормализуется, то выгоднее оставить действующий договор, в котором уже зафиксирована более выгодная туристу стоимость отдыха.

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