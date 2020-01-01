Елена Синица В Прикамье разработают меры поддержки бизнеса в связи с вводом санкций Их должны представить к 9 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Экономический блок краевого правительства совместно с другими профильными ведомствами должны проработать и представить меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в условиях ввода санкций в отношении России. Такое поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передаёт пресс-служба регионального правительства.

Поясняется, что в разработке мер, в частности, примут участие минпромторг, минэк, агентство по МСП. Меры должны представить к 9 марта.





Кроме этого, региональному министерству промышленности и торговли поручено в праздничные и выходные дни продолжать работу оперативного штаба по мониторингу цен.

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