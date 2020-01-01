Елена Синица В Пермском крае высокая потребность в донорской крови Филиалы донорских служб работают в Перми и Кунгуре Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае потребность в донорской крови остаётся высокой. Об этом сообщает краевая донорская служба в своих социальных сетях.

«Сейчас важно проявить активную позицию и прийти на донацию», — говорят в донорской службе.





Сдать кровь в Перми можно по адресу ул. Лебедева, 54. Служба работает с понедельника по четверг с 08:00 до 13:30, по пятницам с 08:00 до 13:00. Уточняется, что 6, 7 и 8 марта — выходные дни.





Также кровь можно сдать в Кунгуре на ул. Красногвардейцев, 45г. Филиал работает по такому же графику.

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