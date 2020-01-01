В Перми к бескондукторной системе оплаты проезда присоединяются ещё два маршрута С 6 марта на новую систему перейдут автобусы №63, а с 12 марта — автобусы №62 Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С 6 марта в Перми на систему сбора оплаты проезда без участия кондуктора переходит автобусный маршрут №63, а с 12 марта — автобусный маршрут №62. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, вся оплата на этих маршрутах будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок.

Напомним, с 10 января начался поэтапный переход общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда. На сегодняшний по новым правилам уже работают 25 автобусных маршрутов и все трамвайные.

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