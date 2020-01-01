Мария Сыропятова Мэрия Перми выставила на торги два земельных участка под многоквартирную застройку Ещё шесть участков предназначены под индивидуальные жилые дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила два аукциона на земельные участки под строительство жилья.

На муниципальной торговой площадке выставлены на торги два земельных участка под многоквартирную застройку по адресам: ул. Свободы, 15б (2,7 тыс. кв. м) и ул. Власова, 8 (3,6 тыс. кв. м) Аукцион запланирован на 14 апреля. Начальная стоимость обоих участков — 11,3 млн руб.

Также мэрия Перми на аукцион 14 апреля выставила два участка под индивидуальное жилищное строительство — на ул. Урожайной, з/у 2б (946 кв. м) и ул. Мачтовой, з/у 29. (1 518 кв. м). Начальная стоимость обоих участков — 631 тыс. руб.

На аукцион 7 апреля выставлены участки под ИЖС по адресам: ул. Пасечная, з/у 10, ул. 1-я Красавинская, 17, ул. 1-я Красавинская, з/у 38б, ул. Крайняя, з/у 1б. Площадь участков варьируется от 627 кв. м до 1437 кв. м. Их общая начальная стоимость — 2,6 млн руб.

Также выставлен на торги земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м под объекты бытового обслуживания (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) по адресу ул. Хвойная, 18. Аукцион запланирован на 14 апреля. Начальная стоимость — 339 тыс. руб.

На этот же аукцион выставлен земельный участок площадью 4,6 тыс. кв. м под магазин по адресу ул. Спешилова, з/у 119а. Начальная стоимость — 2,6 млн руб.

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