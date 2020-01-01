Елена Синица Краевая горячая линия по вопросам COVID-19 переходит на единый федеральный номер Теперь необходимо набирать 122 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 14 марта операторы краевой горячей линии по вопросам ОРВИ и COVID-19 будут принимать все обращения только по телефону 122. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что это единый федеральный номер, звонки на который бесплатны для жителей.





Сейчас обратиться на «ковидную» горячую линию можно также по номеру 8 (342) 258-07-87. После перехода на федеральный номер при наборе старого автоинформатор сообщит жителям о прекращении его работы и укажет, куда необходимо обратиться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.