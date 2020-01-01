Мэрию Перми оштрафовали за свалку снега в Камской долине Сумма штрафа — 250 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На администрацию Перми наложен штраф за незаконное складирование снега с улиц краевого центра в рекреационной зоне города — Камской долине. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермскую природоохранную прокуратуру.

В ходе проверки представители надзорного органа выяснили, что снежный полигон размещён на водосборной территории Камы, при этом площадка не оборудована водонепроницаемым покрытием.

Прокуратура добилась отмены складирования снега на этом полигоне и штрафа для администрации в размере 250 тыс. руб.

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