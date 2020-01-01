Новые случаи коронавируса подтверждены у пациентов 35 территорий Пермского края В Перми заразились 1 665 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей 35 территорий Прикамья.

В Перми заразились 1 665 жителей, в Чернушинском ГО 196 человек, в Осинском ГО 174, в Чусовском ГО 130.

Диагноз COVID-19 был поставлен 87 пациентам Пермского района, 71-му в Кунгурском МО, 65 в Чайковском.

По одному заболевшему коронавирусом выявлено в семи территориях. Это Кудымкар, Краснокамский, Лысьвенский, Оханский и Очерский городские, а также Ординский и Уинский муниципальные округа.

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