Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в эти длинные выходные, с 4 по 8 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

До 13 марта в выставочном центре «Пермская ярмарка» проходит 24-я международная ярмарка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-Пермь — 2022» (0+). Центральный проект выставки — MOveMENT — это 12 картин художника Марии Колывановой, которая в своём творчестве рассуждает о движении в его различных проявлениях.

4, 5 и 6 марта на разных площадках города пройдут заключительные события масленичного фестиваля «Вокруг да около» (6+). Подробная афиша на сайте фестиваля.

4 марта в краевой библиотеке им. Горького откроются три новых книжных выставки: «Росчерк сердцем» (16+), «Из земли мы вышли…» (16+) и «Вопреки кошмару» (16+). Первая подготовлена к Всемирному дню писателя: представлены книги Уильяма Шекспира, Максима Горького, Ханьи Янагихары, сборник поэтов «Серебряного века», статьи в периодических изданиях. Вторая выставка — к 85-летию Валентина Распутина. На ней представлены собрание сочинений виднейшего представителя «деревенской прозы», отдельные издания знаменитых повестей «Прощание с Матерой», «Пожар», «Живи и помни» и другие книги автора. Третья выставка — «Вопреки кошмару» — к 100-летию Давида Кугультинова. В экспозиции — собрание сочинений юбиляра, сборники стихов и сказок калмыцкого автора.

5 и 6 марта в 15:00 и 16:15 в Пермском театре оперы и балета пройдут экскурсии по театру (6+).

5 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт Sacrum Convivium (12+) хора Parma Voices. В программе — сочинения Георга Пелециса, Николая Голованова, Альфреда Дезанкло, Оливье Мессиана, Виктора Калинникова, Пьера Виллета и Николая Сидельникова. Дирижёр Евгений Воробьёв.

5 марта в 19:00 в Органном концертном зале состоится концерт «Back to Bach: орган + саксофон» (6+). В исполнении московских музыкантов — органистки Олеси Кравченко и саксофониста Виталия Ватули — прозвучит музыка разных стилей и эпох от барокко до современности.

6 марта с 11:00 в АЭМ «Хохловка» отметят Масленицу (0+). Гости музея будут петь масленичные песни и частушки, разучат пермские танцы, повеселятся с ряжеными персонажами, послушают колокольчики, покатаются на лошадях, побывают на выставках и послушают экскурсии, пермские былички и сказки, узнают старинные рецепты блинов. Вместо большого сжигания чучела Масленицы в этом году каждый посетитель сможет проводить зиму, отдав костру свою маленькую соломенную куклу. Обряд проводится по расписанию: 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20.

6 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» 11-летний вундеркинд Лев Бакиров (фортепиано) выступит вместе с солисткой Пермской филармонии Гульназ Гариповой (0+).

6 марта в 19:00 в Органном концертном зале квартет «Каравай» выступит с программой «Хорошее настроение» (6+). Вместе с «Караваем» выступит барабанщик Павел Пешин. Ведущий концерта — пермский актёр Александр Смирнов, который не только споёт, но и поднимет настроение юмористическими скетчами и цитатами из Михаила Жванецкого, Фаины Раневской и других авторов.

До 7 марта в ПДНТ «Губерния» отмечают Масленичную неделю (0+). 4 марта в 19:00 состоится благотворительный концерт Екатерины Котельниковой «У камина с Катериной». 5 марта в 11:00, 14:00 и 15:00 пройдут игровые программы для детей разных возрастов, в 17:00 — программа «Чемпионские блины», а в 19:00 — видеозвуковая инсталляция группы О.Р.З.А. «Concerto grosso яичных желтков». 6 марта в 12:00 состоится лекция о традиционной культуре Прикамья, а также «Как на масленой неделе…» — зрителей ждут рецепты и технологии приготовления блинов. 7 марта в «Губернии» пройдёт «Масленица-afterparty» — концерт питерской группы «Ива Нова».

7 и 8 марта в 14:00 и 19:00 на сцене Пермского театра оперы и балета выступит Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского со спектаклем «Ромео и Джульетта» (6+). Танцуют Анастасия Горячева, Юрий Золотухин и Фарух Рузиматов (Тибальд).

7 и 8 марта в 19:00 в Доме актёра пройдёт спектакль-концерт Show МАРТ go on (16+). Артисты Театра-Театра исполнят российские и зарубежные эстрадные хиты и арии из мюзиклов. В спектакле-концерте участвуют Марат Мударисов, Илья Курицын, Сергей Белов, Стас Фоминых, Александр Харченко, Алёна Главатских.

8 марта в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ спектакля Алвиса Херманиса в Ла Скала «Мадам Баттерфляй» (16+).

До 11 марта на сайте Opera Vision можно увидеть спектакль Голландской национальной оперы Missa in tempore belli (16+) Гайдна.

До 31 марта в Пермской арт-резиденции проходит выставка «Вне времени» (0+) — современное декоративно-прикладное искусство художников Пермского края. В экспозиции представлены основные тенденции пермского декоративного искусства последних лет.

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

До 17 апреля в Музее современного искусства PERMM проходит выставка «Она была красива, как русский пейзаж» (12+) — выставка-встреча арт-групп «Нежные бабы» (Калининград) и «Дальневосточные разлучницы» (Дальний Восток).

До 20 апреля на сайте Opera Vision можно увидеть спектакль Львовской национальной оперы «Когда цветёт папоротник» (16+).

До 24 апреля в Центральном выставочном зале проходит выставка «Песок и кровь. Франсиско Гойя и Пабло Пикассо» (12+). Экспозиция представляет работы двух великих испанских художников, посвящённые испанской традиции и искусству корриды.

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