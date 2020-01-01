Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Сформирована окончательная афиша фестиваля Дениса Мацуева
Анастасия Кобекина всё же не приедет
После срочных переговоров с исполнителями наконец-то сформирована программа фестиваля Дениса Мацуева (6+), который проводит Пермская краевая филармония уже в 12-й раз.
Хорошая новость: Денис Мацуев не останется единственным солистом на протяжении четырёх фестивальных вечеров. Плохая новость в том, что Анастасия Кобекина, которую считают самой яркой виолончелисткой современности, к нам всё же не приедет: она проживает в Германии, отсюда — очевидные сложности.
Обидно: на Десятом фестивале Дениса Мацуева в марте 2020 года концерт с участием Кобекиной был отменён из-за начала пандемии коронавируса.
Тем не менее, концерт открытия фестиваля получится довольно представительным: на помощь Мацуеву придут виолончелист Александр Рамм, скрипач Гайк Казазян, сопрано из Мариинского театра Екатерина Гончарова и, как уже сообщалось, 11-летний вундеркинд из Перми Лев Бакиров.
Казазян и Рамм — постоянные соратники Мацуева и на его фестивалях в Перми бывали уже неоднократно.
Во второй и в третий день фестиваля Мацуеву придётся отдуваться в одиночку в качестве солиста симфонического концерта и в рецитале, а вечер закрытия будет по традиции посвящён лёгкой музыке и джазу.
XII фестиваль Дениса Мацуева пройдёт в Перми с 9 по 12 марта.
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