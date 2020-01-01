Елена Синица В Прикамье 2950 новых заболевших COVID-19 Из них 317 — дети до 17 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 2950 новых заражённых COVID-19. Из них 317 — дети до 17 лет включительно.

Сейчас в ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 286 пациентов. Из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ.





Всего в регионе развёрнуто 4087 ковидных коек, из которых занято 2668. Доля свободного коечного фонда составляет 34,7%.





За эти же сутки выздоровело 6108 человек, умерло 13.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 329 484. За сутки в регионе проведено 10 348 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 4 марта в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 420 217 человек. При этом 1 359 202 жителя завершили курс вакцинации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.