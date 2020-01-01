Елена Синица На ул. Куйбышева изменится организация дорожного движения Это связано с модернизацией светофорного объекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 5 марта на ул. Куйбышева около остановки «АО Инкар» и ул. Никулина изменится организация дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что это связано с модернизацией светофорного объекта.





«Перекрёсток улиц Куйбышева и Никулина оборудован светофорами для обеспечения безопасного выезда транспортных средств с ул. Никулина на ул. Куйбышева и перехода её жителями. При этом существующие светофоры на пешеходном переходе у остановки трамвая «АО Инкар» будут демонтированы, а сам пешеходный переход через ул. Куйбышева — перенесён ближе к ул. Никулина», — добавили в мэрии.

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