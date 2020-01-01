Елена Синица Фабрика Nestle не приостанавливает работу в России Компания продолжает представлять продукцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено филиалом ООО «Нестле Россия» в Перми

Фабрика Nestle продолжит работу в Перми. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

«Наши фабрики в России продолжают свою работу. Наша цель — обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия, — прокомментировали в компании. — Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания — от детского питания до готовых завтраков».





Ранее сообщалось, что IKEA приостановит работу в России.

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