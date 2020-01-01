Елена Синица IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии Решение напрямую повлияет на 15 тыс. сотрудников компании Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. Об этом говорится в социальных сетях компании.

Поясняется, что IKEA решила приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Также временно остановлены все производственные операции. При этом отмечается, что торговые центры «МЕГА» продолжат работу. В компании считают, что это позволит сохранить россиянам доступ к повседневным потребностям и предметам первой необходимости.





В сообщении компании также говорится, что решение напрямую повлияет на 15 тыс. сотрудников IKEA.





«Мы обеспечим занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и окажем поддержку им и их семьям в регионе», — добавили в компании.

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