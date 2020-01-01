В Пермском крае из-за арктического вторжения похолодает до −24 градусов Понижение температуры ожидается в выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики в ближайшие дни прогнозируют значительное похолодание в Пермском крае. Об этом сообщает ВЕТТА.

Арктическое вторжение начнётся 5 марта. Температура воздуха в регионе опустится до −7…−12 градусов, возобновятся осадки.

В воскресенье, 6 марта, похолодание усилится. В ночные часы столбик термометра при прояснениях будет опускаться до −24 градусов. При этом ожидается северный ветер с порывами до 13 м/с.

Морозная погода в крае продержится вплоть до конца следующей недели.

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