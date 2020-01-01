Автобусы №88 в Перми меняют маршрут следования Причина — ремонт улицы Вишерской Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Автобусы №88 (Пермь II — ул. Трамвайная) изменят маршрут следования. С 5 марта конечным пунктом станет «Завод профнастила». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Изменения связаны с проведением планового ремонта ул. Вишерской.

В связи с этим также будет скорректировано расписание. Посмотреть его можно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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