Автобусы №88 в Перми меняют маршрут следования
Причина — ремонт улицы Вишерской
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Автобусы №88 (Пермь II — ул. Трамвайная) изменят маршрут следования. С 5 марта конечным пунктом станет «Завод профнастила». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Изменения связаны с проведением планового ремонта ул. Вишерской.
В связи с этим также будет скорректировано расписание. Посмотреть его можно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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