Первая в Перми пяти­звёздочная гостиница сменила владельца Grand Hotel купила буровая компания Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания «Деконом» продала пятиэтажное здание люксовой гостиницы Grand Hotel (ул. Петропавловская, 55) учредителям Западно-Уральской буровой компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В организации, ведущей деятельность в сфере бурения скважин, проектирования и инженерных изысканий, непрофильное приобретение не комментируют.

По данным издания, сумма сделки превысила 100 млн руб.

ООО «Инвестиционно-управляющая компания «Деконом» ведёт деятельность в сфере аренды и управления недвижимостью, в учредителях — его директор Марина Водянова (1%), супруга депутата Госдумы Романа Водянова, и ООО «Уралбурстрой» (99%). Компания приобрела гостиницу в 2018 году.

ООО «Западно-Уральская буровая компания» (ЗУБК) принадлежит Илье и Максиму Утемовым (38 и 12% соответственно), Гузели Ахметовой (38%) и Николаю Дьяконову (12%). Собственники ЗУБК также владеют другими обществами в сфере строительства, оптовой торговли машинами и приборами, проектирования и пр.

Фонд гостиницы составляет 19 номеров, в том числе один класса «люкс», один «семейный люкс» и один «представительский». По данным кадастровой карты, площадь здания — 1,4 тыс. кв. м.

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