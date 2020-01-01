Андрей Стрельцов «Амкар» уступил саратовскому «Соколу» Пермские футболисты никак не могут выиграть на первом тренировочном сборе Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Красно-чёрные» провели четвёртый контрольный поединок на сборе в Сочи. На этот раз соперником стал саратовский «Сокол», лидирующий в одной из зон ФНЛ-2.

Борьбы не получилось. Волжане забили два гола в первом тайме и один во втором. Итог — 0:3.

Ранее подопечные Рустема Хузина уступили динамовцам Брянска и Минска и сыграли вничью с ростовскими армейцами.

Как заявил наставник пермской команды после матча, спортсмены вышли на игру после больших нагрузок, поэтому такой неутешительный результат. Он выразил надежду, что победы придут во время второго сбора команды.

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