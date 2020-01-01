В Прикамье новые заболевшие коронавирусом за сутки выявлены в 29 территориях В Перми выявлено 1 005 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирус выявлен у жителей 29 территорий.

В Перми заразились 1 005 человек, в Лысьвенском городском округе 660, в Чайковском 348

Больше ста заболевших зафиксировано в четырёх территориях: в Чусовском ГО (161), в Горнозаводском ГО (121), в Краснокамском ГО (120), в Верещагинском ГО (113).

Меньше всего — по одному случаю заболевания COVID-19 — выявлено в шести территориях региона — это Чернушинский, Осинский, Очерский, Суксунский, Ильинский городские округа и Кудымкарский муниципальный округ.





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