Губернатор Пермского края официально отменил большую часть коронавирусных ограничений Соответствующий указ подписан 3 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 3 марта, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным подписан указ о снятии ограничительных мер, введённых из-за распространения COVID-19.

Накануне предложения о смягчении антиковидного режима обсудил региональный оперативный штаб.

Итак, с сегодняшнего дня в Прикамье снимается требование предъявлять в общественных местах QR-коды, подтверждающие наличие у граждан иммунитета к коронавирусу после вакцинации или болезни.

Заведениям общепита теперь разрешено работать в ночное время (ранее кафе и рестораны должны были закрываться не позднее 23:00 и открываться не ранее 06:00). При этом сохраняется запрет на проведение дискотек и работу ночных клубов.

В регионе отменена обязательная самоизоляция для непривитых людей старше 60 лет.

Разрешается деятельность детских игровых центров и комнат.

Отменяется требование к работодателям выводить на «дистанционку» часть сотрудников.

При этом сохраняется требование носить маски в помещениях и транспорте.

Документ опубликован и вступил в силу.

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