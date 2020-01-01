Губернатор Пермского края официально отменил большую часть коронавирусных ограничений
Соответствующий указ подписан 3 марта
В четверг, 3 марта, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным подписан указ о снятии ограничительных мер, введённых из-за распространения COVID-19.
Накануне предложения о смягчении антиковидного режима обсудил региональный оперативный штаб.
Итак, с сегодняшнего дня в Прикамье снимается требование предъявлять в общественных местах QR-коды, подтверждающие наличие у граждан иммунитета к коронавирусу после вакцинации или болезни.
Заведениям общепита теперь разрешено работать в ночное время (ранее кафе и рестораны должны были закрываться не позднее 23:00 и открываться не ранее 06:00). При этом сохраняется запрет на проведение дискотек и работу ночных клубов.
В регионе отменена обязательная самоизоляция для непривитых людей старше 60 лет.
Разрешается деятельность детских игровых центров и комнат.
Отменяется требование к работодателям выводить на «дистанционку» часть сотрудников.
При этом сохраняется требование носить маски в помещениях и транспорте.
Документ опубликован и вступил в силу.
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