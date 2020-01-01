Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае отменяют QR-коды и снимают ограничения на работу общепита Масочный режим пока остаётся Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции постановил отменить контроль QR-кодов и ограничения в работе общепита. Заседание оперативного штаба прошло 2 марта под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

«Идёт снижение заболеваемости», — эта фраза стала лейтмотивом выступлений руководителя управления Роспотребназдора по Пермскому краю Виталия Костарева, заместителя председателя правительства Пермского края Сергея Никифорова и главного врача Краевой клинической больницы Валерия Касатова.

В высказывании Касатова даже прозвучало, что на спад идёт не только очередная волна, но и пандемия в целом. По данным Никифорова, на прошедшей неделе было зарегистрировано 22 тыс. случаев ОРВИ разного происхождения, тогда как на пике заболеваемости — с 31 января по 7 февраля — их было 47 тыс.; количество вызовов неотложной помощи на пике составляло 18—19 тыс. в день, тогда как 1 марта их количество составило 8 тыс.

Сейчас 30% больничных коек, отведённых под коронавирусных больных, остаются свободными, поэтому принято решение 600 коек на этой неделе передать под оказание плановой медицинской помощи и на следующей неделе — столько же. Поликлиники возвращаются в штатный режим работы.

Уровень коллективного иммунитета населения Пермского края приближается к 70%, для групп риска — работников медицинских организаций, сферы образования, сферы услуг, а также граждан старше 60 лет — достигает 80%. Вакцинировано уже 1,170 млн жителей Прикамья.

У заболевших в 70% случаев фиксируется заражение штаммом «омикрон» и заболевание протекает в лёгкой форме.

Как признал Сергей Никифоров, своевременное введение контроля QR-кодов позволило разъединить иммунизированных и неиммунизированных граждан, снизить количество контактов, создать свободные от ковида зоны в культурных и спортивных учреждениях, заведениях общепита, и тем самым «куары» свою задачу выполнили: очередная волна ковида прошла не в тех объёмах, в которых могла бы.

Сейчас эта задача выполнена, и дальнейший контроль QR-кодов уже не будет эффективным. Его предложено отменить. Отменяются и ограничения по времени работы для заведений общепита. С учётом уровня коллективного иммунитета смягчаются ограничения для граждан старше 60 лет.

Важнейшими мероприятиями по профилактике распространения инфекции остаются масочный режим и тщательная дезинфекция, особенно в медицинских учреждениях. Рекомендовано продолжать пропаганду вакцинации.

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