Елена Синица
В 2022 году из территорий края в Пермь вертолётом санавиации доставили 17 пациентов
В числе пациентов двое детей
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В январе и феврале 2022 года медики санитарной авиации совершили 14 вылетов в территории Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Таким образом, в клиники Перми доставили 17 пациентов, в том числе двоих детей. В медучреждения были госпитализированы жители Чайковского, Чернушки, Куеды, Губахи и Березников.
Поясняется, что у одного из детей (до года) обнаружили обострение заболевания крови. Второго ребёнка (один год и семь месяцев) госпитализировали из-за ожогов кипятком.
В клиники также доставили пациентов с сосудистыми катастрофами — инфарктами, инсультами, аневризмой аорты.
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