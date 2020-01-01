Елена Синица В 2022 году из территорий края в Пермь вертолётом санавиации доставили 17 пациентов В числе пациентов двое детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации

ok.ru

В январе и феврале 2022 года медики санитарной авиации совершили 14 вылетов в территории Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Таким образом, в клиники Перми доставили 17 пациентов, в том числе двоих детей. В медучреждения были госпитализированы жители Чайковского, Чернушки, Куеды, Губахи и Березников.





Поясняется, что у одного из детей (до года) обнаружили обострение заболевания крови. Второго ребёнка (один год и семь месяцев) госпитализировали из-за ожогов кипятком.





В клиники также доставили пациентов с сосудистыми катастрофами — инфарктами, инсультами, аневризмой аорты.

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