Елена Синица В Пермском крае перевозчика включили в реестр недобросовестных поставщиков Решение принято из-за невыполнения работ по контрактам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перевозчика ООО «Автомания», обслуживающего межмуниципальные маршруты в регионе, внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Поясняется, что в 2021 году ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» (заказчик) и ООО «Автомания» (поставщик) заключили восемь госконтрактов на обслуживание 26 межмуниципальных автобусных маршрутов. Общая стоимость контрактов составила почти 490 млн руб.





Позднее поставщик предложил расторгнуть контракты, так как возникли трудности с их исполнением, но ему отказали.





ООО «Автомания» ссылалось на невозможность изготовления транспортных средств в установленные сроки заводами — производителями. При этом запросы производителям организация направила только в январе 2022 года. В это время он уже должен был приступить к работе по контрактам.





Так как работы не были выполнены или были выполнены в незначительных объёмах, заказчик решил расторгнуть контракты в одностороннем порядке. Затем в УФАС поступило обращение о внесении перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков.





«Из-за действий поставщика, не исполнившего условия контрактов, обеспечить качественное транспортного обслуживания жителей региона оказалось затруднительным. Учитывая социальную значимость объекта закупок, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что поведение поставщика является недобросовестным и приводит к нарушению прав граждан», — пояснила замруководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

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