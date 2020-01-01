За сутки в Пермском крае подтверждено 2882 новых случая COVID-19
Выздоровели 6097 местных жителей, скончались 15
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 2882 человека, из них 456 — дети до 17 лет включительно. Выздоровели 6097 местных жителей, скончались 15.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 326 534.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 2912 пациентов, 281 из них в в тяжёлом состоянии, 103 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободных коек — 30,9%, на дому изолировано 31 080 человек.
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