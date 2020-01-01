«Молот» обыграл «Торос» в дополнительное время Пермский хоккейный клуб сократил отставание от соперника и продолжает серию 1/8 финала плей-офф Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот» в пятом матче серии плей-офф на Кубок Петрова одержал победу над нефтекамским «Торосом» 4:3.

Для того, чтобы выявить победителя в матче, командам пришлось проводить дополнительный период. В основное время был зафиксирован ничейный счёт 3:3.

У хозяев дважды отличился Алексей Шубин, ещё одну шайбу забросил Дмитрий Воробьев, а решающий бросок совершил Руслана Шайхулова.

Подопечным Альберта Логинова нельзя было проигрывать в этом матче, поскольку серия длится до четырёх побед. Счёт перед сегодняшней игрой был 3-1 в пользу клуба из Башкирии. Теперь команды проведут очередную игру в Нефтекамске, а если после этого понадобиться еще одна встреча, она пройдет в Перми.





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