За сутки коронавирус диагностирован у жителей 41 муниципалитета Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые случае коронавируса выявлены у жителей в 41 территории края.

В Перми заболели 753 человека, в Кунгурском муниципальном округе 439 , в Чайковском 295, в Очерском городском округе 174, в Уинском муниципальном округе 108.

Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзор официально подтвердил 323 652 случая COVID-19.

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