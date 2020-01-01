Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета снизил цены на билеты на 50% Акция продлится весь март Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

Как сообщил театр в социальных сетях, по промокоду МАРТ можно получить 50%-ную скидку на билеты на все события первого месяца весны в Пермской опере.

«Пермская опера всегда притягивала к себе самых разных людей, объединенных любовью к искусству и культуре. Сегодня, как и прежде, театр может стать для вас местом встречи с такими людьми. Встречи с поддержкой и теплом», — говорится в релизе.

В мартовской афише театра — оперы «Севильский цирюльник», «Царская невеста», «Дон Жуан», балеты «Тщетная предосторожность», «Зимние грёзы», «Жизель», концерт хора Parma Voices под названием Sacrum convivium («Священная трапеза»), гастрольные выступления театра из Санкт-Петербурга и другие события.

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