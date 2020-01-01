В Перми временно закрылись магазины официальных партнёров Apple Также «Яблоко» планирует ограничить поддержку платёжного сервиса Apple Pay и других услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 2 марта, в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) и ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) временно закрылись фирменные магазины re:Store — официальные партнёры компании Apple. Об этом сообщает «Рифей». В краевом центре всего два магазина этой сети.

Напомним, корпорация США Apple остановила поставки и продажи своей техники в РФ. Также «Яблоко» планирует ограничить поддержку платёжного сервиса Apple Pay и других услуг.

Решение принято из-за российской спецоперации на Украине.

Сегодня же представитель компании заявил СМИ, что магазины re:Store в России закрыты временно и скоро продолжат работу.

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