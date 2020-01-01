На ул. Цимлянской в районе Восточного обхода изменилась схема движения Это связано с монтажом пролётного строения будущей транспортной развязки Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми на ул. Цимлянской в районе Восточного обхода изменилась схема движения транспорта, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края

С 2 марта здесь запрещается правый поворот с ул. Цимлянской по направлению в Пермь и левый поворот на ул. Цимлянскую при движении из города в сторону Березников. Объезд возможен через улицы Делегатскую, Академика Веденеева и Ленинский переулок.

Новая схема вводится до конца года в связи с монтажом пролётного строения будущей транспортной развязки, которая возводится в рамках строительства нового моста через реку Чусовую.

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