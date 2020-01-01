Дмитрий Махонин: Социальные обязательства перед жителями Прикамья сохраняются Власти также намерены контролировать ситуацию с ценами Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 2 марта, на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина был поднят вопрос усиления контроля за социальной стабильностью в Прикамье. О принятых решениях информирует сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Задача правительства региона — приложить максимум усилий для сохранения стабильной ситуации в экономике и в социальной сфере. Мы уже обсуждали вопрос об усилении работы оперативного штаба по мониторингу цен на товары первой необходимости. Видим, что ряд поставщиков, пользуясь обстановкой, возможно, незаконно пытаются поднять цены на ряд товаров, в том числе на те, которые используются при строительстве социальных объектов. Необходимо определить наши дальнейшие действия в этом вопросе, чтобы контролировать ситуацию и минимизировать риск срыва реализации проектов.

В последние дни работа межведомственного оперативного штаба по мониторингу цен была активизирована. Кроме членов правительства Пермского края в состав штаба входят сотрудники Роспотребнадзора, Россельхознадзора, прокуратуры Пермского края.

По словам замглавы правительства — министра промышленности и торговли Алексея Чибисова, цены на продовольственные товары стабильны. Информация о полуторном-двойном росте цен не подтверждается. По словам зампреда, крупные торговые сети «Лента», «Пятёрочка», «Монетка», «Магнит» и другие увеличили запасы по основным группам продовольствия с двух до трёх недель, чтобы обеспечить стабильное снабжение населения.

Более сложной является ситуация с реализацией непродовольственных товаров, в том числе строительных материалов. По словам Алексея Чибисова, фиксируется неофициальная приостановка отгрузки продукции. Краевые власти информируют бизнес, что при незаконной приостановке отгрузки будут приниматься самые жёсткие меры.

В завершение обсуждения вопроса Дмитрий Махонин подчеркнул, что на сегодня Пермский край не сворачивает ни один из реализуемых в регионе проектов, в том числе инвестиционных, а также с применением механизма государственно-частного партнёрства. При этом все социальные обязательства перед жителями Прикамья также сохраняются.

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