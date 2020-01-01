В Прикамье впервые за два месяца суточное число заболевших коронавирусом не превысило трёх тысяч Выздоровели 6502 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 2998 человек, из них 573 — дети до 17 лет включительно. Выздоровели 6502 пациента. Скончались 11 человек.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 323 652.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 3059 заразившихся, 305 из них в тяжёлом состоянии, 103 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободный коек увеличилась до 30,5%. На дому изолировано 34,4 тыс. человек.

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