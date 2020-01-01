Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский академический Театр-Театр «заморозил» цены на билеты Любой билет на любое событие марта будет стоить 300 рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

На период с 1 по 31 марта театр отменяет «динамическое ценообразование», которое считает одной из своих коммерческих и менеджерских удач. Любой билет на любое событие марта будет стоить 300 руб. Об этом руководство ТТ объявило через свои социальные сети.

«Как говорил Анатолий Эфрос, один из величайших режиссеров середины ХХ века, «театр — это всегда про любовь». Что действительно в силах Театра-Театра сегодня — продолжать творить, объединять, дарить любовь, — говорится в пресс-релизе. — А ещё в наших силах — стать максимально открытыми для всех, кому сейчас необходима «театральная передышка», переключение, поддержка. Поэтому на все события первого месяца весны ТТ объявляет единую цену — 300 рублей».





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