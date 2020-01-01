Новые случаи коронавируса выявлены в 38 территориях Пермского края Более 1,7 тыс. человек заболели в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса диагностированы у пациентов в 38 муниципалитетах края.

Больше всего заболевших по-прежнему в Перми — 1751, на втором месте Кунгурский муниципальный округ — 316 инфицированных, третье место с большим отставанием за Нытвенским городским округом — 168 новых пациентов.

Больше 100 заболевших также выявлено в Лысьвенском округе (149), в Пермском муниципальном районе (144), в Чернушинском городском округе (131) в Осинском и Краснокамском городских округах (по 112).

В шести муниципалитетах выявлено по одному новому заболевшему COVID-19, это Гремячинский, Ильинский и Суксунский городские, а также Бардымский, Частинский и Уинский муниципальные образования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.