Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга России до 8 марта
На официальном сайте Росавиации сегодня опубликована информация о продлении ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России. Это связано со сложной ситуацией на Украине.
Таким образом, до 03:45 по московскому времени 8 марта отменяются все рейсы в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров в закрытые аэропорты по альтернативным маршрутам.
Ранее запрет на полёты в 11 городов РФ был объявлен до 2 марта.
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