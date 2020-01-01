Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга России до 8 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

На официальном сайте Росавиации сегодня опубликована информация о продлении ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России. Это связано со сложной ситуацией на Украине.

Таким образом, до 03:45 по московскому времени 8 марта отменяются все рейсы в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров в закрытые аэропорты по альтернативным маршрутам.

Ранее запрет на полёты в 11 городов РФ был объявлен до 2 марта.

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