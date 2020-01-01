В Пермском крае коронавирусом заразились ещё почти 3,5 тыс. человек Выздоровели 6579 человек, 18 скончались Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 3493 новых случая COVID-19. Выздоровели 6579 человек, 18 скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 320 654.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 3199 пациентов, 321 из них в тяжёлом состоянии, 105 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 27,6%.

Изолировано на дому 39 767 человек.

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