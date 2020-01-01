В Перми ожидается резкий рост цен на квартиры Пока возведение жилья в городе ведётся в штатном режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми ожидается резкое подорожание недвижимости. Об этом заявили участники рынка. По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», уже в конце прошлой недели некоторые застройщики подняли цену квадратного метра жилья сразу на 15 тыс. руб.

Рост цен на жильё связывают со сложной экономической ситуацией, в частности с повышением ключевой ставки ЦБ до 20%, что фактически приведёт к приостановке ипотечного кредитования.

Кроме того, в связи с изменением курса валют ожидается новый рост цен на стройматериалы.

Позднее, считают эксперты, повышение цен на квартиры может смениться снижением.

В пермских девелоперских компаниях заявляют, что пока возведение жилья ведётся в штатном режиме.

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