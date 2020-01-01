Март в Пермском крае может оказаться по-зимнему холодным Температура будет опускаться до -25 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на первый весенний месяц. После теплого начала марта вероятна серия арктических вторжений, сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов ГИС-центра ПГНИУ.

Начнётся месяц с трехдневного теплого и сухого периода. Так, 2 марта дневная температура может подняться местами до +3…+4 градусов.

5 марта тоже будет тепло, но с сильными и продолжительными снегопадами и метелями. Может выпасть более половины месячной нормы осадков.

С 6 марта ожидается значительное похолодание с ночными температурами до -20…-25 градусов, и дневными не выше -10…-12 градусов.

По прогнозам синоптиков, до конца марта в Прикамье сохранится высокая вероятность арктических вторжений.

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