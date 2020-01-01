Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пермском крае снизилась ещё на 37% Превышение эпидпорога фиксируется только среди взрослого населения Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. Так, за неделю с 21 по 27 февраля соответствующий диагноз был поставлен 22 488 жителям. Это на 37% меньше, чем за предыдущие семь дней, сообщает «Рифей» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости сохраняется в Кунгуре, а также в Александровском и Горнозаводском районах. Превышение эпидпорога фиксируется среди взрослого населения.

Напомним, с 1 марта в медучреждениях Прикамья возобновляется оказание плановой помощи.

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